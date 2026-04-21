ZTEジャパンが新ミドルゲーミングスマホ「nubia Neo 5 GT」を日本で4月23日に発売！ZTEの日本法人であるZTEジャパンは21日、ZTE傘下のNubia Technologyが展開する「nubia」ブランドにおける新商品として冷却ファンを内蔵した高い放熱性能とショルダートリガーによる優れた操作性を備えたミドルレンジクラスのゲーミングスマートフォン（スマホ）「nubia Neo 5 GT（ヌビア・ネオ・ファイブ・ジーティー）」（型番：Z2570N）を日本国