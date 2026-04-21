冷却ファン＆ショルダートリガーを備えた新ミドルゲーミングスマホ「nubia Neo 5 GT」が日本で4月23日に発売！価格は5万2800円
|ZTEジャパンが新ミドルゲーミングスマホ「nubia Neo 5 GT」を日本で4月23日に発売！
ZTEの日本法人であるZTEジャパンは21日、ZTE傘下のNubia Technologyが展開する「nubia」ブランドにおける新商品として冷却ファンを内蔵した高い放熱性能とショルダートリガーによる優れた操作性を備えたミドルレンジクラスのゲーミングスマートフォン（スマホ）「nubia Neo 5 GT（ヌビア・ネオ・ファイブ・ジーティー）」（型番：Z2570N）を日本国内のオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）として2026年4月23日（木）に発売すると発表しています。
販路はヨドバシカメラやビックカメラ、ヤマダ電機、Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo! ショッピング、SoftBank SELECTIONといった量販店やECサイトのほか、仮想移動体通信事業者（MVNO）として「IIJmio」（インターネットイニシアティブ）が取り扱い、価格（金額はすべて税込）はオープンながら希望小売価格が52,800円と、手に取りやすい価格で販売されるとのこと。また発売を記念して購入者を対象に「nubia Gamepad 2」を先着475名へプレゼントするキャンペーン（ https://zte-nubia-neo5gt-cpn.jp/ ）も実施します。
なお、ZTEジャパンではスマホでゲームを楽しむ人が増える中でゲームコンテンツの高精細化や長時間プレイの一般化によって高い処理性能や冷却性能が求められている一方、高性能なゲーミングスマホは高価格化が進み、手に取りやすい価格帯の選択肢が限られているのが現状となっており、こうした背景を受けて“高性能×手に取りやすい価格”を両立したミドルレンジクラスのゲーミングスマホであるnubia Neo 5 GTを日本市場に投入するとしています。
nubia Neo 5 GT 5GはNubia Technologyが展開するnubiaブランドにおけるエントリーからミッドレンジクラスとなる「nubia Neo」シリーズの最新機種で、前機種「nubia Neo 3 GT 5G」はエントリーモデルながらもショルダートリガーを搭載し、ゲームがしやすくなっていましたが、nubia Neo 5 GT 5Gもショルダートリガーに加えて冷却用のファンを内蔵しており、そこまでスペックを要求されないようなゲームを手軽に楽しみたい層に向けたエントリー向けゲーミングスマホとなっています。
特徴としてはやはりゲーミング機能で、冷却用のファンを内蔵しているだけでなく、特殊なスルーフローダクト設計とともに2万9508mm2という大きな面積の冷却プレートを搭載し、Nubia Tehnologyが展開するゲーミングスマホ「REDMAGIC」シリーズに搭載している冷却システムのノウハウを採用しているとのこと。また背面やファンのダクト部分にLEDライトを搭載し、さらに本体の側面に横持ちしたときにLRボタンとして使える550Hz駆動のショルダートリガー「Neo Trigger 5.0」を搭載しており、まさにゲーミングスマホと言ってもいいような作り込みがされています。
また画面も上部中央にパンチホールを配置した約6.8インチ1.5K（1220×2720ドット）AMOLED（有機LE）ディスプレイ（約438ppi）と高画質で、最大輝度が4500nits（ピーク時）と明るく、最大144Hzリフレッシュレートや最大3049Hzタッチサンプリングレート（ゲーム時）となっています。サイズや質量は現時点では案内されていませんが、本体色はWhiteおよびBlack、Yellowの3色がラインナップされ、IP64準拠の生活防水・防塵をサポートしています。
パンチホール部分には約1600万画素CMOS／広角レンズのフロントカメラが内蔵され、生体認証として顔認証に対応しているほか、画面内指紋センサー（光学式）も搭載しているとのこと。リアカメラは約5000万画素CMOS／広角レンズを含めたトリプル構成に。外観はREDMAGICシリーズを彷彿とされるリアカメラの出っ張りもないフルフラットデザインとなっており、バッテリーはデュアルセルで合計6210mAhと大容量で、最大55Wの急速充電に対応しているほか、長時間に渡ってゲームをしたり、動画を視聴したりするのに便利な「バイパス給電」にも対応しています。
またSoCはミドルレンジ向けとなる4nmプロセルで製造されたMediaTek製「Dimensity 7400」（オクタコアCPU「2.6GHz Arm Cortex-A78コア×2＋2.0GHz Arm Cortex-A55コア×6」、デュアルコアGPU「Arm Mali-G615 MP2」）、内蔵メモリー（RAM）は8GB、内蔵ストレージは256GBとなっており、本体の温度管理を行う「NeoTurbo Engine」を搭載しています。なお、microSDカードなどの外部ストレージスロットは未搭載となります。
その他の仕様ではUSB Type-C端子やデュアルステレオスピーカー、X軸リニアモーター、加速度センサー、ジャイロスコープ、近接センサー、光センサー、電子コンパス、Wi-Fi 6Eに対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac／ax準拠（2.4および5、6GHz）の無線LAN、Bluetooth 6.0、NFC Type A／B、位置情報取得（A-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS）など。携帯電話ネットワークの対応周波数対は以下の通りで、nanoSIMカード（4FF）スロットが2つのデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）をサポートしています。
5G NR: n1, n3, n28, n41, n77, n78
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, II, VI, V, VI, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
* n41 and Band 2, 4, 7 is only foreign countries.
OSにはAndroid 16をプリインストールしており、AI機能「nubia AI」を搭載しているほか、ゲーミング機能「AI Game Space 5.0」やAIコンパニオン「AI Copilot Demi 2.0」などを搭載しています。また「360° Game Antena」を搭載し、ネットワークの遅延を少なくしているということです。同梱品はnubia Neo 5 GT 5G本体のほか、USB Type-Cケーブルや専用ケース、、SIMピン、クイックスタートおよび保証書といった紙類となっています。
|製品名
|nubia Neo 5 GT（ヌビア・ネオ・ファイブ・ジーティー）
|型番
|Z2570N
|サイズ
|約163.6×75.8×8.4mm
|質量
|約200g
|本体色
|ブラック、シルバー
|ディスプレイ
|約6.8インチ1.5K（1224×2720ドット）有機EL
|HDR表示
|⚪︎
|チップセット（SoC）
|MediaTek Dimensity 7400
|CPU
|オクタコア「2.6GHz Arm Cortex-A78コア×2＋2.0GHz Arm Cortex-A55コア×6」
|GPU
|デュアルコア「Arm Mali-G615 MP2」
|内蔵メモリー（RAM）
|8GB
|内蔵ストレージ
|256GB
|外部ストレージ
|ー
|リアカメラ
|約5000万画素CMOS（広角）＋約200万画素CMOS（被写界深度）
|フロントカメラ
|約1600万画素CMOS（広角）
|バッテリー容量
|6210mAh（取外不可）
|接続端子
|USB Type-C
|ワイヤレス充電
|ー
|生体認証
|指紋（画面内・光学式）、顔
|防水／防塵／耐衝撃
|生活防水（IPX4）／防塵（IP6X）／ー
|おサイフケータイ（FeliCa）／NFC
|ー／○
|ワンセグ／フルセグ
|ー／ー
|ハイレゾ音源
|○
|テザリング同時接続数［Wi-Fi／USB／Bluetooth］
|10台／1台／4台
|無線LAN（Wi-Fi）
|IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax準拠（2.4GHz、5GHz、6GHz）
|Bluetooth
|Version 6.0
|VoLTE
|○
|SIM
|nanoSIMカード×2（デュアルSIM）
|OS
|Android 16
|メーカー
|ZTEジャパン
【2026年4月発売】NFC対応 ZTE nubia(ヌビア) Neo 5 GT 5G SIMフリー スマートフォン シルバー 8GB+256GB 6.78インチ 50MP+2MP+16MPカメラ 6210mAh IP54防水防塵 Android16 200g
nubia
【2026年4月発売】NFC対応 ZTE nubia(ヌビア) Neo 5 GT 5G SIMフリー スマートフォン 8GB+256GB 6.78インチ 50MP+2MP+16MPカメラ 6210mAh IP54防水防塵 Android16 200g (ブラック)
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記事執筆：memn0ck
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