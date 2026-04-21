元筋肉アイドル、元プロレスラーのタレント・才木玲佳が２１日に自身のインスタグラムを更新し、第１子出産を報告した。昨年４月に子宮筋腫の手術を行っており、子宮破裂のリスクを乗り越えて誕生したという。「先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」と無事の誕生を発表。「無事に出産を終えることができた今だから言えることですが、昨年4月に子宮筋腫の手術をしたという既往歴から、子宮破裂の