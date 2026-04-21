県内有数の「米どころ」の安曇野市では早くも「コシヒカリ」の田植えが始まっています。雨上がりの安曇野市。宮澤幸司さんの水田では、市内で一番早く田植えが始まっています。植えている苗は「コシヒカリ」。今年の苗の生育は順調で平年より2～3日早い田植えとなりました。21日は約2ヘクタールの水田に苗を植える予定だということです。JAあづみ管内の今年の作付け面積は2000ヘクタール、集荷は例年並みの1万14