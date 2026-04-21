今季の営業開始を前に、木曽郡木曽町の「おんたけロープウェイ」で21日、安全祈願祭が行われました。25日の営業開始に向けて行われた安全祈願祭には木曽町の加藤真和町長など30人が出席しました。御嶽山の5合目から7合目までを結ぶ「おんたけロープウェイ」。長野と岐阜をまたがる御嶽山一帯は4月10日に国定公園に指定され関係者も期待を寄せていました。木曽カントリー 井口恒雄社長「できるだけ多くのお客さん