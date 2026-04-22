最新ドラマではあの名優と共演インバウンド客で賑わいを見せる東京・銀座（中央区）。ある春の日の昼下がり、その一角にある高級ファッションブランドの店舗から、黒い紙袋を手にした一人の男性が姿を現した。黒ずくめの服装に黒縁メガネとシンプルな出で立ち。『NEWS』の増田貴久（39）には変装する気が一切ないようだ。「増田さんはブレスレットなどのアクセサリーを真剣な表情で眺めていました。贈り物でも探していたのでしょう