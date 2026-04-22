紀伊國屋書店新宿本店【8階コミック売場】のXが更新されました。【映像】紀伊國屋書店新宿本店の公式X「【警告】近年、フリマサイト等で人気の書籍を当店でのルールを無視して買いあさる行為が多発しております。1人1冊制限、【日を跨いでの再購入】も禁止としている書籍もございます。複数回の購入を確認後、購入禁止のお声がけをした際に暴言を吐く方もいらっしゃいますがそれにより対応が変わることはございません。店頭に掲