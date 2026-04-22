ＮＴＴは２２日、どの企業が開発したＡＩ（人工知能）でも理解可能な「共通言語」を開発したと発表した。多様なＡＩの「言語」を共通化する技術は世界初だという。ＡＩ同士を緊密に連携させ、回答の精度を高めることなどが可能になるとしている。ＡＩは文章を内部で処理する際、それぞれ独自の言語体系を持っている。例えば「富士山」という単語を「富士・山」と区切って処理するＡＩや、「富・士・山」と区切るＡＩがある。Ａ