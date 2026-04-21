◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャースのＤ・ラッシング捕手（２５）が２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦に「９番・一塁」で先発出場。一塁起用に応え、８回に２試合ぶりの６号ソロを放った。

さらに９回１死一塁ではリードを１０点に広げる７号２ランを右翼の敵軍ブルペンに打ち込んだ。早くも今季２度目の１試合２発となり、本塁打王争いでリーグ４位タイに浮上した。少ない出場機会ながら、チーム内でも大谷翔平投手（３１）の５本を上回り、マンシーの８本に次ぐ２位となっている。

ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、１９００年以降に最初の出場８試合で７発を打った選手は１６年のＴ・ストーリー（ロッキーズ）に並んで２位。１９７６年にはＭ・シュミット（フィリーズ）が史上最多の８戦８発を記録している。

正捕手スミスの控えにあたる第２捕手という立ち場のラッシングは、この日まで７試合で打率４割５分５厘、５本塁打、１０打点。メジャーデビューした昨季は５３試合で打率２割４厘、４本塁打、２４打点だったが、２年目になって自慢の打撃力を存分に発揮している。ＷＢＣ米国代表でこの日は「３番・捕手」で先発出場したスミスもメジャー屈指の「打てる捕手」だが、ラッシングの存在は今後のド軍にとって“ぜいたくな悩み”となりそうだ。