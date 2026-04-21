「お茶」と「模型」の振興・発展を目的に自民党静岡市議団のメンバーが20日、議員連盟を設立しました。設立総会を開いたのは、「静岡市茶どころ日本一推進議員連盟」と「静岡MOKEI（模型）文化推進議員連盟」です。自民党静岡市議団の議員がメンバーとなり今後、静岡市の主要産業でもあるお茶と模型を世界に発信してく方針です。総会に出席した上川陽子元外務大臣は先日、自民党内で発足した模型文化を推進する議連の