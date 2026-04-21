月末の経費精算。溜まった領収書の山に埋もれながらヒイヒイ言う人も少なくないでしょう。しかしこんな領収書なら埋もれても許せます。というより埋もれてみたい！ファッションブランド「ha | za | ma」を手がけるファッションデザイナー・松井諒祐さんがこのほど公開した「領収書マフラー」がXで注目を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■首に巻いたら面白いだろうなと⋯⋯「領収書