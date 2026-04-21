オリンピック3大会で女子バレー日本代表監督を務めた眞鍋政義氏が韓国に進出することになった。【写真】父は“日本キラー”韓国の20歳女子バレー選手韓国プロバレーVリーグ女子部のIBK企業銀行アルトスは4月21日、2026-2027シーズンよりチームを率いる監督に眞鍋氏を選任したことを発表した。眞鍋氏を「世界の舞台で競争力を証明してきた指導者」と評した球団は、「眞鍋監督の最大の強みは“データバレー”の完成だ。彼はすべて