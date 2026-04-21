自宅アパートで10代の少女に性的暴行を加えたうえ、その様子を撮影したなどとして、都内の公立中学校に勤務する教諭の男が逮捕されました。警視庁によりますと、都内の公立中学校の教諭・山口航容疑者は2024年、当時住んでいた東京・葛飾区のアパートで10代の少女に性的暴行を加えたうえ、その様子をスマートフォンで撮影し、保存した疑いがもたれています。山口容疑者はこの少女に「いまからネットにわいせつな画像をアップする」