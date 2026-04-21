１月に８６歳で亡くなった将棋界のレジェンド・加藤一二三九段に「名誉十段」を追贈すると２１日、日本将棋連盟が発表した。

加藤九段にとって、初タイトルが竜王戦の前身である「十段」であり、称号への思い入れや高みを目指し続けた姿勢を顕彰するため、特例の名誉称号を贈呈することを決めた。

２０１６年１２月２４日に当時１４歳だった藤井聡太四段のデビュー戦の相手を務めた加藤九段。竜王戦６組の舞台だった。棋士としては晩年だったが、藤井四段と激闘を繰り広げ、敗れた。局後、藤井四段に「加藤先生の最善を追求する姿勢を見習いたい」と言わしめた。

お茶の間では「ひふみん」の愛称で親しまれた加藤九段は１９６９年の十段戦で、棋界の覇者だった大山康晴十五世名人を破って初のタイトルを獲得した。シリーズの第４局で「７時間」の大長考の末に指した手順を「天来の妙手」と自賛し、伝説となっている。

将棋界で偉業を重ね、永眠した加藤九段のお別れの会は６月６日に東京都渋谷区千駄ヶ谷の将棋会館で午後３時から午後５時の日程で行われる。香典、供花、供物の儀は辞退する意向だ。（吉田祐也）