2024年に離婚を発表した金田朋子（52）の元夫で俳優の森渉（43）が21日、自身のインスタグラムを更新。8歳長女がフィギュアスケートの大会で2度目の優勝を果たしたと報告した。森は「先日、娘がフィギュアスケートの大会で2回目の優勝をすることができました5才からスケートを始めて、ここ最近は毎日リンクに通ってどんどん上手になってきました！！」と報告。金メダルを手に笑顔の2ショットを披露し「娘はスケートが本当