2024年に離婚を発表した金田朋子（52）の元夫で俳優の森渉（43）が21日、自身のインスタグラムを更新。8歳長女がフィギュアスケートの大会で2度目の優勝を果たしたと報告した。

森は「先日、娘がフィギュアスケートの大会で2回目の優勝をすることができました 5才からスケートを始めて、ここ最近は毎日リンクに通ってどんどん上手になってきました！！」と報告。

金メダルを手に笑顔の2ショットを披露し「娘はスケートが本当に好きなようで、夢は『オリンピックで金メダルを獲って自分のリンクを作る』だそうです」とつづった。

次の投稿では競技中の動画も公開。「娘のスケート人生はまだまだ始まったばかりですが、スケートという競技は特殊で、今の時期がオリンピックや日本代表を目指す選手にとってとても大事だそうです なので今は僕もママも自分の時間を削る生活にはなりますが、それが未来の娘の最幸の笑顔に繋がると信じて応援していきたいと思います」と金田と二人三脚で娘のサポートに取り組んでいることを明かした。

森は13年11月、10歳年上の金田と結婚し、17年6月に第1子長女が誕生。24年7月20日、「FNS27時間テレビ」の100キロマラソンに夫婦そろって出演した日に離婚したことを電撃発表した。