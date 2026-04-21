メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の台所と呼ばれる柳橋中央市場の屋上に新鮮な魚介などが楽しめるビアガーデンが、22日にリニューアルオープンします。 名古屋駅の近くにある柳橋中央市場、マルナカ食品センターの屋上にオープンするのは「柳橋中央市場ビアガーデン」です。 屋上のビアガーデンは2011年から15年間営業していましたが、「市場まるごと屋上へ」をコンセ