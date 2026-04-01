青森県で最大震度5強を観測する地震があり、愛知県でも震度2を観測しました。 【写真を見る】青森で最大震度５強愛知でも震度２を観測青森や岩手から県営名古屋空港に到着した人は… 20日午後4時52分ごろ、青森県で最大震度5強を観測する地震がありました。震源は三陸沖で、マグニチュードは7.7と推定されます。北海道・青森県・岩手県で一時津波警報が出ましたが、その後、注意報ともにすべて解除されました。 県営