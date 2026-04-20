２０日夕に発生した三陸沖を震源とする地震は、青森県階上（はしかみ）町で震度５強を観測するなど北海道や東北で大きな揺れに見舞われた。沿岸部では津波警報を受けて多くの住民が避難所に身を寄せた。気象庁から昨年１２月以来の「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表され、住民らに不安が広がった。地震直後、東京都内でもエレベーターが緊急停止するなどの影響が出た。新宿の都庁第１本庁舎では、４５階（高さ２０２