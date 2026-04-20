【モデルプレス＝2026/04/20】4月22日発売の「週刊少年マガジン」（講談社）21号に櫻坂46の大園玲、村山美羽、稲熊ひなが登場する。【写真】櫻坂46メンバー、大胆イメチェンで雰囲気ガラリ◆大園玲・村山美羽・稲熊ひな、特別コラボ2号登場4月15日発売の同誌20号から、国立競技場（MUFGスタジアム）でのライブを成功させた櫻坂46が4号連続でジャック。今回特別コラボ2号目に登場する大園、村山、稲熊の先行画像が公開された。（mod