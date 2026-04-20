櫻坂46大園玲・村山美羽・稲熊ひな「週マガ」登場 特別コラボ2号の先行画像公開
【モデルプレス＝2026/04/20】4月22日発売の「週刊少年マガジン」（講談社）21号に櫻坂46の大園玲、村山美羽、稲熊ひなが登場する。
【写真】櫻坂46メンバー、大胆イメチェンで雰囲気ガラリ
4月15日発売の同誌20号から、国立競技場（MUFGスタジアム）でのライブを成功させた櫻坂46が4号連続でジャック。今回特別コラボ2号目に登場する大園、村山、稲熊の先行画像が公開された。（modelpress編集部）
21号（4月22日発売）
表紙＋巻頭グラビア 大園玲
巻中グラビア 村山美羽
巻末グラビア 稲熊ひな
22/23合併号（4月28日発売）
表紙＋巻頭グラビア 田村保乃
巻中グラビア 山下瞳月
巻末グラビア 山川宇衣
24号（5月13日発売）
表紙＋巻頭グラビア 山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）
巻中グラビア 小島凪紗
巻末グラビア 佐藤愛桜
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻坂46メンバー、大胆イメチェンで雰囲気ガラリ
◆大園玲・村山美羽・稲熊ひな、特別コラボ2号登場
4月15日発売の同誌20号から、国立競技場（MUFGスタジアム）でのライブを成功させた櫻坂46が4号連続でジャック。今回特別コラボ2号目に登場する大園、村山、稲熊の先行画像が公開された。（modelpress編集部）
◆登場メンバー一覧
21号（4月22日発売）
表紙＋巻頭グラビア 大園玲
巻中グラビア 村山美羽
巻末グラビア 稲熊ひな
22/23合併号（4月28日発売）
表紙＋巻頭グラビア 田村保乃
巻中グラビア 山下瞳月
巻末グラビア 山川宇衣
24号（5月13日発売）
表紙＋巻頭グラビア 山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）
巻中グラビア 小島凪紗
巻末グラビア 佐藤愛桜
【Not Sponsored 記事】