大園玲：撮影／ 細居幸次郎、スタイリング／優哉、ヘアメイク／田村直子、デザイン／松本麻実（GROSVENOR design.）

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【モデルプレス＝2026/04/20】4月22日発売の「週刊少年マガジン」（講談社）21号に櫻坂46の大園玲、村山美羽、稲熊ひなが登場する。

【写真】櫻坂46メンバー、大胆イメチェンで雰囲気ガラリ

◆大園玲・村山美羽・稲熊ひな、特別コラボ2号登場


4月15日発売の同誌20号から、国立競技場（MUFGスタジアム）でのライブを成功させた櫻坂46が4号連続でジャック。今回特別コラボ2号目に登場する大園、村山、稲熊の先行画像が公開された。（modelpress編集部）

◆登場メンバー一覧


21号（4月22日発売）
表紙＋巻頭グラビア　大園玲
巻中グラビア　村山美羽
巻末グラビア　稲熊ひな

22/23合併号（4月28日発売）
表紙＋巻頭グラビア　田村保乃
巻中グラビア　山下瞳月
巻末グラビア　山川宇衣

24号（5月13日発売）
表紙＋巻頭グラビア　山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）
巻中グラビア　小島凪紗
巻末グラビア　佐藤愛桜

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