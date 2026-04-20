【モデルプレス＝2026/04/20】タレントの鈴木奈々が20日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開した。【写真】37歳元ギャルタレント「量がちょうどいい」自分への手作り弁当◆鈴木奈々、自分への手作り弁当披露鈴木は「お昼は自分にお弁当を作りました」と報告。「小森純ちゃんのYouTubeを見てたら、無性にお弁当が食べたくなって冷蔵庫にあるもので作った！」と、鈴木にとってファッション雑誌「Popteen」時代の先輩であり、