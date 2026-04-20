鈴木奈々「冷蔵庫にあるもので作った」自分への手作り弁当披露「豚バラのレシピ真似したい」「量がちょうどいい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/20】タレントの鈴木奈々が20日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】37歳元ギャルタレント「量がちょうどいい」自分への手作り弁当
鈴木は「お昼は自分にお弁当を作りました」と報告。「小森純ちゃんのYouTubeを見てたら、無性にお弁当が食べたくなって冷蔵庫にあるもので作った！」と、鈴木にとってファッション雑誌「Popteen」時代の先輩であり、事務所の先輩でもある小森に触発され、弁当を作ったことを明かした。
弁当箱の中には、豚バラ炒め、ちくわきゅうり、卵焼きが丁寧に詰められ、ご飯のうえには海苔のふりかけがかかっている。鈴木は、味付けについて「豚バラは黄金のタレで炒めました」と説明し、「久しぶりにお弁当作った。楽しかった」とつづった。
この投稿にファンからは「参考になる」「豚バラのレシピ真似したい」「量がちょうどいい」「自分のために作るの偉い。見習いたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳元ギャルタレント「量がちょうどいい」自分への手作り弁当
◆鈴木奈々、自分への手作り弁当披露
鈴木は「お昼は自分にお弁当を作りました」と報告。「小森純ちゃんのYouTubeを見てたら、無性にお弁当が食べたくなって冷蔵庫にあるもので作った！」と、鈴木にとってファッション雑誌「Popteen」時代の先輩であり、事務所の先輩でもある小森に触発され、弁当を作ったことを明かした。
◆鈴木奈々の投稿に反響
この投稿にファンからは「参考になる」「豚バラのレシピ真似したい」「量がちょうどいい」「自分のために作るの偉い。見習いたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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