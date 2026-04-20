地震津波警報による飲食店への影響です。【映像】地震発生当時の岩手・釜石市の様子牛丼チェーンの「吉野屋」は、被害について「これまでに確認されていない」としています。また、営業については午後5時40分時点で避難指示が出ている八戸エリアで5店舗が一時休業しているということです。今後も状況に応じて時間短縮や休業の可能性があるとしています。（ANNニュース）