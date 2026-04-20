【モデルプレス＝2026/04/20】SixTONESのTBS初冠番組『6SixTONES』（シックスストーンズ）の第3弾が、4月29日よる8時54分より放送。ゲストに嵐の二宮和也が出演する。【写真】二宮和也＆SixTONES、縄跳びで遊ぶ貴重ショット◆二宮和也「6SixTONES」ゲスト登場本番組は、デビュー6周年を迎えた6人組グループSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”にお祝いさ