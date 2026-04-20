去年10月に亡くなった大分市出身の村山富市元総理のお別れの会が東京で開かれ、高市総理をはじめ、ゆかりのあった人たちが別れを惜しみました。 【写真を見る】村山富市元総理「お別れの会」 開催戦後50年談話など足跡振り返る高市総理ら450人が参列 大分から初めて総理大臣に就いた村山富市元総理は去年10月、101歳で亡くなりました。 元自民党総裁の河野洋平さん（89）らが呼びかけ人となって、東京都内のホテルで20日「