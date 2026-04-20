【モデルプレス＝2026/04/20】元日向坂46の東村芽依が4月20日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】27歳元日向坂「お顔小さすぎる」美脚スラリのミニワンピ姿◆東村芽依、ミニ丈ワンピで美脚際立つ東村は「カレンダーオンラインサイン会 来てくれた皆さんありがとうございました」と感謝をつづり、複数枚の写真を投稿。「ビンゴ大会も出来て楽しかったです」とイベントを振り返り、