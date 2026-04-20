元日向坂46メンバー、ミニワンピ＆お気に入りヘア披露「美脚に釘付け」「ビジュアルがお人形さん」の声
【モデルプレス＝2026/04/20】元日向坂46の東村芽依が4月20日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳元日向坂「お顔小さすぎる」美脚スラリのミニワンピ姿
東村は「カレンダーオンラインサイン会 来てくれた皆さんありがとうございました」と感謝をつづり、複数枚の写真を投稿。「ビンゴ大会も出来て楽しかったです」とイベントを振り返り、淡いピンク色のふんわりとしたミニ丈ワンピース姿を披露した。バルーンシルエットの裾からは美しい脚がのぞいている。
また、「くるみちゃんヘアしてもらってお気に入りでした」と、ヘアアレンジについても記している。
この投稿に「ピンク色が似合ってる」「美脚に釘付け」「天使のようです」「くるみちゃんヘア最高」「ビジュアルがお人形さん」「可愛すぎる」「お顔小さすぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元日向坂「お顔小さすぎる」美脚スラリのミニワンピ姿
◆東村芽依、ミニ丈ワンピで美脚際立つ
東村は「カレンダーオンラインサイン会 来てくれた皆さんありがとうございました」と感謝をつづり、複数枚の写真を投稿。「ビンゴ大会も出来て楽しかったです」とイベントを振り返り、淡いピンク色のふんわりとしたミニ丈ワンピース姿を披露した。バルーンシルエットの裾からは美しい脚がのぞいている。
また、「くるみちゃんヘアしてもらってお気に入りでした」と、ヘアアレンジについても記している。
◆東村芽依の投稿に反響
この投稿に「ピンク色が似合ってる」「美脚に釘付け」「天使のようです」「くるみちゃんヘア最高」「ビジュアルがお人形さん」「可愛すぎる」「お顔小さすぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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