お笑いコンビ「共犯者」の洋平さんが4月10日、26歳の若さで死去した。所属事務所「松竹芸能」は20日、公式サイトに洋平さんの遺族のコメントを掲載した。松竹芸能は「4月10日に逝去しました共犯者 洋平のご家族より生前応援頂いたファンの皆さま、関係者の皆さまに向けてメッセージをお預かりしましたのでここに紹介いたします」と報告し、洋平さんの兄のメッセージを掲載した。松竹芸能は今月10日、公式サイトで洋平さんの