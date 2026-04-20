【モデルプレス＝2026/04/20】YouTuberのかの／カノックスターが4月20日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。愛車を公開し、反響が寄せられている。【写真】29歳登録者数200万人超YouTuber「初めて見る色」と話題の1500万円ポルシェ◆カノックスター、高級車の納車を報告カノックスターは「愛する家族のために1500万円のポルシェ納車して妻に内緒でオプション500万円つけたら怒られた」と題した動画を投稿。車両本体価格に加え