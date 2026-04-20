カノックスター、妻から「怒られた」1500万円のポルシェ公開 “500万円超え”こだわりオプションにも驚きの声「初めて見る色」「夢ある」
【モデルプレス＝2026/04/20】YouTuberのかの／カノックスターが4月20日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。愛車を公開し、反響が寄せられている。
【写真】29歳登録者数200万人超YouTuber「初めて見る色」と話題の1500万円ポルシェ
カノックスターは「愛する家族のために1500万円のポルシェ納車して妻に内緒でオプション500万円つけたら怒られた」と題した動画を投稿。車両本体価格に加え、オプション代だけで520万7000円を費やしたという。内装は、オプションによって細部までレザー素材に変更。さらに、シートベルトやメーターなどは白を基調とした洗練されたデザインに統一し、ラグジュアリーな空間を演出している。
外装についても独自のこだわりを見せ、カラーは「マホガニーメタリック」を選択。「この色が一番高い色。選べる中で2種類だけ高いやつがあって、もう1種類がクレヨンで人気なんだけど、この色は誰も選んでなさそうだったから、被んないかなって思って」と説明した。妻はオプションの価格に驚きつつも、「本当に素敵」「乗り心地がいい」と喜びの様子を見せた。
この投稿にファンからは「夢ある」「成功者の証」「かっこよすぎる」「初めて見る色」「センス抜群」などの声が上がっている。
カノックスターは2024年5月25日の投稿で、同年1月に一般女性と結婚していたこと、第1子となる女児が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】29歳登録者数200万人超YouTuber「初めて見る色」と話題の1500万円ポルシェ
◆カノックスター、高級車の納車を報告
カノックスターは「愛する家族のために1500万円のポルシェ納車して妻に内緒でオプション500万円つけたら怒られた」と題した動画を投稿。車両本体価格に加え、オプション代だけで520万7000円を費やしたという。内装は、オプションによって細部までレザー素材に変更。さらに、シートベルトやメーターなどは白を基調とした洗練されたデザインに統一し、ラグジュアリーな空間を演出している。
◆カノックスターの投稿に反響
この投稿にファンからは「夢ある」「成功者の証」「かっこよすぎる」「初めて見る色」「センス抜群」などの声が上がっている。
カノックスターは2024年5月25日の投稿で、同年1月に一般女性と結婚していたこと、第1子となる女児が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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