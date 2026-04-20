東京ディズニーシーにて、25周年を記念したオリジナルグッズ「ジュビリーロケット」が、2020年5月25日(月)より発売されます。東京ディズニーシーの8つのテーマポートの魅力が詰まったパーツを組み合わせて、自分だけの特別なグッズに組み立てられる注目のアイテム。好きなパーツを選んで、思い入れのあるテーマポートの思い出を形にできるグッズとなっています。 東京ディズニーシー「ジュビリーロケット」 発売日