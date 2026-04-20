東京ディズニーシーにて、25周年を記念したオリジナルグッズ「ジュビリーロケット」が、2020年5月25日(月)より発売されます。

東京ディズニーシーの8つのテーマポートの魅力が詰まったパーツを組み合わせて、自分だけの特別なグッズに組み立てられる注目のアイテム。

好きなパーツを選んで、思い入れのあるテーマポートの思い出を形にできるグッズとなっています。

東京ディズニーシー「ジュビリーロケット」

発売日：2020年5月25日(月)

販売店舗：

東京ディズニーシー：ファンタジースプリングス・ギフト、エンポーリオ

東京ディズニーリゾート：ポン・ヴォヤージュ、東京ディズニーリゾート・アプリ

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。

東京ディズニーシーの25周年を祝う、カスタマイズ可能な「ジュビリーロケット」が登場します。

ベース、ロケットカバー、イヤーパーツ、スパークリングピースなどを自由に選ぶことが可能です。

別売りのチェーンやホルダーを使えば、バッグチャームやルームアクセサリーとして楽しむこともできます。

自分だけの特別な「ジュビリーロケット」を組み立てることで、パークでの思い出をより鮮やかに残すことができます。

ここからは、各パーツのラインナップを詳しく見ていきます。

Base / ベース

価格：各2,500円

ロケットの土台となる「ベース」パーツです。

華やかな輝きを放つ「アドベンチャーゴールド」がラインナップされています。

洗練された印象を与えてくれる「シーサイドシルバー」も選べます。

好みのカラーを選んで、オリジナルのロケット作りをスタートさせることができます。

LOCKET COVER SET / ロケットカバーセット

価格：各1,100円

ベースにセットする「ロケットカバーセット」です。

「アドベンチャーゴールド／ジュビリーブルー」など、多彩なカラーバリエーションが用意されています。

「シーサイドシルバー／ジュビリーブルー」のデザインも展開されます。

美しい装飾が施されたカバーが、ロケットをより魅力的に演出します。

温かみのあるカラーリングが特徴の「アドベンチャーゴールド／ピンク」。

可愛らしい雰囲気に仕上げたい方におすすめです。

「シーサイドシルバー／ブルー」は、爽やかな印象を与えてくれます。

お気に入りの色合いを見つける楽しさがあります。

全体がゴールドで統一された「アドベンチャーゴールド／ゴールド」。

特別感のあるゴージャスな仕上がりになります。

「シーサイドシルバー／クリスタル」は、透明感のある輝きが魅力です。

中に入れるスパークリングピースをより引き立ててくれます。

EAR PARTS / イヤーパーツ

価格：各600円

ロケットの耳部分に取り付ける「イヤーパーツ」です。

定番の「ミッキーマウス」のデザインがラインナップされています。

リボンが可愛らしい「ミニーマウス」のイヤーパーツ。

キャラクターの個性が光るデザインです。

トレードマークの帽子がデザインされた「グーフィー」のパーツ。

ファンにはたまらないアイテムとなっています。

「プルート」の首輪をモチーフにしたイヤーパーツも登場します。

細部までこだわった作りが特徴です。

「ドナルドダック」のデザイン。

マリンテイストがロケットにぴったりです。

「チップとデール」のモチーフもラインナップされています。

どんぐりのデザインがキュートな仕上がりです。

SPARKLING PIECES / スパークリング ピース

価格：1,100円

ロケットの中に閉じ込める「スパークリングピース」です。

「メディテレーニアンハーバー」をイメージしたデザインが展開されます。

価格：1,100円

「アメリカンウォーターフロント」のピースもラインナップ。

各テーマポートの魅力が小さなパーツに凝縮されています。

価格：1,100円

未来的なデザインの「ポートディスカバリー」のスパークリングピース。

ロケットの中でキラキラと輝きます。

価格：1,100円

「ロストリバーデルタ」をモチーフにしたピースも登場します。

冒険心をくすぐるデザインが魅力です。

価格：1,100円

新たなテーマポート「ファンタジースプリングス」のピースもラインナップされています。

魔法の泉を連想させる美しいパーツです。

価格：1,100円

海の世界を表現した「マーメイドラグーン」のスパークリングピース。

貝殻などのモチーフがロマンチックな雰囲気を演出します。

価格：1,100円

異国情緒あふれる「アラビアンコースト」のデザイン。

エキゾチックなパーツがアクセントになります。

価格：1,100円

地底世界をイメージした「ミステリアスアイランド」のピースも選べます。

個性的な形が目を引くアイテムです。

価格：1,100円

25周年の祝祭感を表現した「ジュビリーブルー」のピース。

華やかなブルーのストーンがロケットを鮮やかに彩ります。

価格：800円

可愛らしい「ミッキーマウス＆ミニーマウス」のシルエットピースも登場します。

キャラクターの魅力をさりげなくプラスできるパーツです。

CHAIN / チェーン

価格：各550円

組み立てたロケットを持ち歩くための「チェーン」です。

ベースのカラーに合わせた「アドベンチャーゴールド」が展開されます。

「シーサイドシルバー」のチェーンもラインナップ。

バッグなどに取り付けて、一緒にお出かけを楽しめます。

チェーンを取り付けることで、お気に入りのバッグを華やかにデコレーションできます。

日々のコーディネートのアクセントとしても活躍してくれます。

Jubilee Rocket Holder / ジュビリーロケットホルダー

価格：3,900円

ロケットをお部屋に飾って楽しめる「ジュビリーロケットホルダー」です。

吊り下げてエレガントにディスプレイできる「フックタイプ」が用意されています。

価格：2,600円

そのまま置いて飾れる「スタンドタイプ」もラインナップ。

インテリアの雰囲気に合わせて好みのタイプを選べます。

さらに、このホルダーには特別な仕掛けが施されています。

自分好みにアレンジできる工夫が詰まったアイテムです。

台紙部分を、お好みの写真に差し替えることも可能。

思い出の写真をセットして飾ることができます。

透明カバー、台紙、写真という構造になっています。

簡単に写真をセットできる仕様です。

写真の表裏を合わせて入れることで、両面から楽しめるようになります。

※写真や紙の厚さによって、パーツが動かなくなる場合があります。

パークで撮影した記念写真などを飾るのにぴったりのアイテム。

自分だけの特別な空間を演出できます。

テーマポートごとの特色あるパーツを組み合わせる楽しさが詰まったアイテム。

少しずつコレクションしていくのもおすすめです。

豊富なパーツから自分だけのお気に入りを作り上げることができる記念グッズ。

東京ディズニーシー「ジュビリーロケット」の紹介でした。

©Disney

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 8つのポートの思い出のパーツを組み合わせる！東京ディズニーシー25周年「ジュビリーロケット」 appeared first on Dtimes.