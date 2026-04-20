■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）4/16、NYダウ＋115ドル高、48,578ドル2）4/17、NYダウ＋868ドル高、49,447ドル【前回は】相場展望4月16日号米国株: トランプ氏、イランとの勝ち目ない戦いをいつまで続けるのか?日本株: 日経平均は、NYダウと比べて高値圏にあるため、慎重さも必要●2．米国株：米国株は最高値水準、イラン戦闘は無かったことのようで不気味1）ホルムズ海峡開放を好感して、4/17の米国株は大幅