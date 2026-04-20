J1百年構想リーグは第11節を終えたJ1百年構想リーグは第11節を終え、東地区では鹿島アントラーズが独走状態を形成。西地区ではヴィッセル神戸が首位に立つものの、2位グループは6チームが勝ち点3差に密集している。神戸とFC町田ゼルビアがAFCチャンピオンズエリート（ACLE）の準々決勝以降の戦いに参戦していることで今節は試合がなかったが、前倒しで消化していたため週末のゲームで全チームが11試合を終えた。鹿島は浦和レ