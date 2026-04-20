標高1450メートル、茅野市と北佐久郡立科町にまたがり、白樺湖畔にある「白樺リゾート池の平ファミリーランド」が18日、今シーズンの営業をスタートさせました。今シーズンは、屋内のアミューズメントエリアがリニューアルされ、アスレチックやゲームなどを楽しむことができる「インドアパーク」が新たに設けられました。訪れた子供は「いろんな遊具もあって、ボ