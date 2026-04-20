20日朝、福山市で男女2人が病院に搬送され、刃物のようなもので襲われたとみられる女性(60代)が意識不明の重体です。警察と消防などによると、20日午前7時前、福山市道三町の集合住宅で「負傷者が2人いる」と近所の人から通報がありました。2人はいずれも病院に搬送されましたが、女性(60代)が首と顔にケガをして意識不明の重体です。男性(50代)は首にケガをしていますが、意識があり会話も出来る状態だということです。■近所の女