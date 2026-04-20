19日、京都府舞鶴市の市道で男性が車にはねられ死亡したひき逃げ事件で、警察は会社員の男を逮捕しました。 ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、舞鶴市の会社員・水上豪容疑者です。 警察によりますと水上容疑者は19日午前3時すぎ、舞鶴市伊佐津の交差点で、路上に倒れていた大阪府堺市の自営業・金井崇征さんを軽乗用車ではねたにもかかわらず、そのまま立ち去った疑いがもたれています。 金井さんは病院へ搬送されましたが