19日夕方、長野市信州新町の畑で、男性が意識のない状態で倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。トラクターに乗っていて転落したとみられています。亡くなったのは長野市信州新町の男性(82)です。19日午後5時すぎ、「自宅近くの畑でトラクターが横転している」と、家族から警察に通報がありました。警察や消防が駆け付けたところ、のり面から転落しているトラクターが見つかり、その近くで、