料理研究家のリュウジ氏（39）が20日、Xを更新。自身に対してのアンチにエールを送った。一般アカウントが「うちの旦那はリュウジさんのことめちゃめちゃ嫌いで（料理は良いっていってるw）、私は逆にリュウジさんの物言いや性格も含めて好きなんですよねえあのくらいぶっちゃけてるほうが人間らしくていいなって思ってしまう逆に彼が忖度をしはじめたら終わりだと思ってるのでそのままでいてほしい」とポスト。リュウジ氏は当