【花とゆめ＋】 4月20日オープン 【拡大画像へ】 白泉社は、マンガサイト「花とゆめ＋」を4月20日にオープンした。なお、立ち上げに伴いコミチが同社のSaaS「コミチ＋」の導入及びサイト運営支援を提供することを発表している。 「花とゆめ＋」では、少女漫画誌「花とゆめ」より、雑誌連載中作品の最新話や、Webオリジナル作品、歴代の有名作品が掲載される。 また、本サ