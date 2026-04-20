小野田紀美経済安全保障担当相が2026年4月19日、今後のX投稿について、「ほぼ更新しないと思います」と明らかにした。

「このアカウントは日常呟き＆岡山宣伝アカウント」

小野田氏は、22年10月に投稿した「このアカウントは小野田紀美の日常呟き＆岡山宣伝アカウントです。ツイッターでは個人的な趣味や日常話も多いのでご注意下さい」とのポストを引用し、今後の方針について説明した。

「度々言ってますがこのアカウントは日常呟き＆岡山宣伝アカウントです」と改めて強調。その上で、「目立たず水面下で仕事を進めたいのに、大臣になってから前にも増して何呟いても記事にされることに辟易＆日常や岡山宣伝の発信しづらいので大臣辞められる日までほぼ更新しないと思います」とつづった。

フォロワーに向け、「なのでリムブロ（※リムーブ・ブロック：アカウントのフォロー解除やブロックのこと）遠慮なく！」と呼びかけ、応援の声が相次いだ。

「何着ても晒されて文句言われるの誠にダルい」

こうした発信控えの背景には、私生活に関する言及や外見への注目が続いていることもあるとみられる。小野田氏はこれまでも、自身をめぐる「ファッションチェック」投稿について、困惑をつづっていた。

同日も、春の園遊会で着用していた「ドレスと帽子」についての「あのデザインの帽子は皇族以外の方は入手できないんじゃないか」との質問について、「当日の女性ドレスコードは『デイドレス』...」と説明。

「身体に合う服探して買いに行く時間があるわけもなく、昔イギリスで買ったHobbsの服一式を引っ張り出して着たんですよ...」とし、「ああいう帽子は服とセットで普通に売ってます。何着ても晒されて文句言われるの誠にダルいのでスーツ以外本当に着たくないんですけどね」とつづっていた。

2月にも、ABEMA newsによる「第2次高市内閣ファッションチェック」なる特集についても言及。

第2次高市内閣の発足に伴って行われた認証式と記念撮影での、女性閣僚3人を中心としたファッションについて解説するという企画だったが、小野田氏はこれに「決められたドレスコードをクリアできて自分の身体に入る服なら何も拘りは無い」とした上で、「服装とかこんな事で取り上げられるの鬱陶しいから男性と同じモーニング着たいんですよね...」と不満をにじませていた。