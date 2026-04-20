“平成巨乳ブーム”の立役者として知られる大原かおりが5月20日、22年ぶりに写真集を発売する。きょう20日、双葉社が発表した。【画像】美ボディ公開、ド迫力ボディの大原かおり（別カット）1996年にデビューするやグラビア各誌を席巻し、『出動!ミニスカポリス』や『ギルガメッシュないと』（ともにテレビ東京）などテレビのバラエティ番組でも活躍した。昨年末に芸名を「大原がおり」から「大原かおり」へと改名。そして、デ