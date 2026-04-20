“平成巨乳ブーム”大原かおり、50歳になり写真集を発売へ “豊満ボディ”健在＆色気増したショット
“平成巨乳ブーム”の立役者として知られる大原かおりが5月20日、22年ぶりに写真集を発売する。きょう20日、双葉社が発表した。
【画像】美ボディ公開、ド迫力ボディの大原かおり（別カット）
1996年にデビューするやグラビア各誌を席巻し、『出動!ミニスカポリス』や『ギルガメッシュないと』（ともにテレビ東京）などテレビのバラエティ番組でも活躍した。昨年末に芸名を「大原がおり」から「大原かおり」へと改名。そして、デビュー30周年、満50歳を迎えた今年、22年ぶりとなる写真集は、これまでの作品を上回る意欲作となっている。
大原と言えば、バラエティ番組で見せる愛嬌バツグンの姿も印象的だが、やはりグラビア界でのレジェンド的な活躍ぶりは記憶に新しい。弾けるようなハリのあるHカップのバストは当時、あまたの“おっぱい星人”を生み出したものだった。
そして今、50歳を迎えた彼女はといえば、年齢を重ねたからこその落ち着いた色気もまといながら、あの圧倒的なスタイルは見事に維持されている。さらに、大人の女性になった今だからこそできる、これまでより一歩も二歩も踏み込んだ衣装や演出は往年のファンを驚かせること請け合い。裸体はもちろん、これまでにないほどバストトップに迫ったショットなど、渾身の84カットは必見となる。
なお選りすぐりのカットが、27日発売の『週刊大衆 5/11・18合併号』にて掲載される。
大原は、1976年2月17日生まれ、東京都出身。T164、B95、W58、H88。
【画像】美ボディ公開、ド迫力ボディの大原かおり（別カット）
1996年にデビューするやグラビア各誌を席巻し、『出動!ミニスカポリス』や『ギルガメッシュないと』（ともにテレビ東京）などテレビのバラエティ番組でも活躍した。昨年末に芸名を「大原がおり」から「大原かおり」へと改名。そして、デビュー30周年、満50歳を迎えた今年、22年ぶりとなる写真集は、これまでの作品を上回る意欲作となっている。
そして今、50歳を迎えた彼女はといえば、年齢を重ねたからこその落ち着いた色気もまといながら、あの圧倒的なスタイルは見事に維持されている。さらに、大人の女性になった今だからこそできる、これまでより一歩も二歩も踏み込んだ衣装や演出は往年のファンを驚かせること請け合い。裸体はもちろん、これまでにないほどバストトップに迫ったショットなど、渾身の84カットは必見となる。
なお選りすぐりのカットが、27日発売の『週刊大衆 5/11・18合併号』にて掲載される。
大原は、1976年2月17日生まれ、東京都出身。T164、B95、W58、H88。