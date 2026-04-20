燃料費の高騰や賃上げへの対応で、東京23区のタクシー運賃がきょうから値上げされます。きょうから値上げが行われるのは東京23区と武蔵野市、三鷹市です。初乗り運賃の500円は据え置かれますが、普通車の初乗り上限はこれまでの1.096キロから1.0キロに短縮され、加算運賃も、これまでの255メートルごと100円から、232メートルごとに変更されます。例えば、東京駅からお台場に行く場合（乗車距離10キロ）、これまでは4000円だった運