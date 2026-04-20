LIFULLは20日、「D.LEAGUE」のプロダンスチーム「LIFULL ALT-RHYTHM（ライフル アルトリズム）」のメンバー・GOさんが、不慮の事故で亡くなったと発表した。【写真】胃がん闘病…32歳の若さで亡くなった黒木奈々アナ同社公式サイトを通じ、「この度、弊社が運営するプロダンスチーム『LIFULL ALT-RHYTHM（ライフル アルトリズム）』に所属するGOが休暇中における海外渡航先での不慮の事故により逝去いたしました」と報告し、「