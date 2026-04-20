D.LEAGUEプロダンスチームの30代メンバーが急逝 「LIFULL ALT-RHYTHM」のGOさん…「休暇中における海外渡航先での不慮の事故により」
LIFULLは20日、「D.LEAGUE」のプロダンスチーム「LIFULL ALT-RHYTHM（ライフル アルトリズム）」のメンバー・GOさんが、不慮の事故で亡くなったと発表した。
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同社公式サイトを通じ、「この度、弊社が運営するプロダンスチーム『LIFULL ALT-RHYTHM（ライフル アルトリズム）』に所属するGOが休暇中における海外渡航先での不慮の事故により逝去いたしました」と報告し、「生前のご厚情に深く感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と知らせた。
「あまりに突然の訃報に、チームメンバー・スタッフ一同もいまだ現実を受け止めきれず深い悲しみに暮れております。GOは唯一無二の感性と情熱で、LIFULL ALT-RHYTHMの支柱として多大なる貢献をしてくれました。彼が奏でてきたリズムは、これからも私たちの心の中で鳴り止むことはありません」としたためた、
その上で「なお、葬儀につきましては、ご遺族の意向により近親者のみにて執り行います。誠に勝手ながら、御香典、御供花、御供物、ならびに弔問の儀につきましては、固くご辞退申し上げます。また、ご遺族・チームメンバーの心中をお察しいただき、詳細に関する問い合わせや過度な詮索、SNS等での憶測による投稿等は厳にお控えいただきますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
「LIFULL ALT-RHYTHM」は、多様な個性・表現を通じて、ファンや観客だけでなく、パフォーマンスを支える“あらゆる人”のために活動するダンスチーム。
GOさんは、1987年6月23日、北海道旭川市生まれ、埼玉県狭山市育ち。両親は石垣島出身。小学生のとき友人に借りたDA PUMPのCDに衝撃を受け、ソウルやR&Bなどの多様な音楽ジャンルに興味を持つようになる。高校生からストリートダンスを始め、大学卒業後は消防官として働きながらダンスを続けていたが、30歳を目前に退職し、本格的にダンサーとしてのキャリアをスタート。「23-24 SEASON」より「LIFULL ALT-RHYTHM」に加入した。
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同社公式サイトを通じ、「この度、弊社が運営するプロダンスチーム『LIFULL ALT-RHYTHM（ライフル アルトリズム）』に所属するGOが休暇中における海外渡航先での不慮の事故により逝去いたしました」と報告し、「生前のご厚情に深く感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と知らせた。
その上で「なお、葬儀につきましては、ご遺族の意向により近親者のみにて執り行います。誠に勝手ながら、御香典、御供花、御供物、ならびに弔問の儀につきましては、固くご辞退申し上げます。また、ご遺族・チームメンバーの心中をお察しいただき、詳細に関する問い合わせや過度な詮索、SNS等での憶測による投稿等は厳にお控えいただきますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
「LIFULL ALT-RHYTHM」は、多様な個性・表現を通じて、ファンや観客だけでなく、パフォーマンスを支える“あらゆる人”のために活動するダンスチーム。
GOさんは、1987年6月23日、北海道旭川市生まれ、埼玉県狭山市育ち。両親は石垣島出身。小学生のとき友人に借りたDA PUMPのCDに衝撃を受け、ソウルやR&Bなどの多様な音楽ジャンルに興味を持つようになる。高校生からストリートダンスを始め、大学卒業後は消防官として働きながらダンスを続けていたが、30歳を目前に退職し、本格的にダンサーとしてのキャリアをスタート。「23-24 SEASON」より「LIFULL ALT-RHYTHM」に加入した。