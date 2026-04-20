フィギュアスケート女子２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さんが２０日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「毎日雨で帰る日だけガンガンの晴れ。色んなリンクでの充実した練習でしたバイビー」とカナダの国コードを加えて報告。スケートリンクで交際を公表している男子の元世界王者・宇野昌磨さんとともに真剣に話を聞く姿や、１８０度開脚したショットなどをアップした。この投稿には「さすが