三菱UFJ銀行の貸金庫から顧客の金品（総額3億9000万円相当）を盗んだとして、元行員の女性が窃盗罪に問われた事件は、懲役9年とした東京高裁判決が確定したと報じられた。信頼の上に成り立つサービスが、たった1人の不正によって揺らいだ。自宅で保管しきれない物を預ける「トランクルーム」もまた、「安全・安心」を売りにする点で共通するサービスだろう。そのトランクルームをめぐり、預けていた高級時計が消えたと訴える利用者