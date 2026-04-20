「仕事そのものには全くやりがいがなく、唯一のモチベーションは趣味の『推し活』費用を稼ぐことだけ」 「『推しのため』と嫌いな仕事も耐えているけれど、本音を言えばもう少し楽しく働きたい……」 世の中に溢れる「仕事に情熱を」「やりがいを持とう」というメッセージに触れるたび、今の自分に引け目を感じてしまう。そんな、趣味に全力投球しながらも仕事との距離感に悩む28歳女性から寄せられた、現代的な「働く